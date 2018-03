/ / Prefeito de cidade no Nortão se envolve em acidente em rodovia estadual; uma pessoa morre

O prefeito de Nova Maringá (360 quilômetros de Sinop), João Braga Neto (PSDB), se envolveu em um acidente na MT-010, a 14 quilômetros de Acorizal (70 km de Cuiabá), na tarde deste sábado. Ele e a esposa que estavam em uma caminhonete VW Amarok prata foram atendidos no posto de saúde de Acorizal e não estariam feridos gravemente.

O motorista do Hyundai HB20 branco morreu no local. De acordo com a secretária de Saúde de Acorizal, Léia Bianca, a vítima fatal ainda não foi identificada e não é da cidade. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cuiabá.

Os veículos seguiam em direções opostas e, com o impacto da colisão frontal, ficaram bastante danificados. As causas e responsabilidades pelo acidente ainda serão apuradas.

Por Gazeta Digital (foto: divulgação)