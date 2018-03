/ / Pré-candidato ao Paiaguás, Wellington quer PR independente e fora da chapa majoritária nacional

O pré-candidato ao governo, Wellington Fagundes (PR) garante que a executiva nacional do partido liberou os diretórios estaduais para negociar com qualquer partido, independentemente das “amarrações” no âmbito federal. “Meu desejo é que o PR não participe da chapa majoritária até para dar mais liberdade para fazer uma coligação mais ampla”, ressalta.

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL-RJ) ofereceu a vaga de vice-presidente para o PR, podendo ser ocupada pelo senador Magno Malta (PR-ES). O convite poderia influenciar em Mato Grosso, uma vez que PSL tem pré-candidato ao governo, ex-prefeito de Sorriso Dilceu Rossato. Por enquanto, os republicanos não deliberaram sobre o convite.

Gilberto Leite Wellington Fagundes defende que PR não lance candidato à presidente ou a vice para ter liberdade de negociação

Como pré-candidato ao Palácio Paiaguás, Wellington hoje possui o apoio do MDB, PTB, PSB e PP. Tanta cooptar também o PSD, PV e PCdoB. “Queremos fazer um governo com amplitude, respeitando as ideias programáticas das siglas”, explica.

Em relação ao PCdoB, o senador destaca a pré-candidatura ao Senado da ex-reitora da UFMT Maria Lúcia Cavalli Neder e entende que há espaço para negociação na chapa majoritária. Pontua que Maria Lúcia é ligada ao setor de educação, o que considera importante para montar o plano de governo. “Outros partidos são ligados à produção agrícola, também vamos buscar o apoio. Não há discriminação a ninguém, nem quero ser o dono da verdade”, sustenta.