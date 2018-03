/ / Policia Civil de Guarantã do Norte prende homem com mandado de prisão em aberto por furto qualificado

A polícia judiciária Civil de Guarantã do Norte/MT recebeu informações da Delegacia da cidade de Lucas do Rio Verde que um indivíduo chamado Adailton Rodrigues da Silva vulgo batata estaria com mandado de prisão em aberto, e que o mesmo estava residindo na Rua das Margaridas bairro Aeroporto.

Diante das informações a equipe da Polícia Civil se deslocou até o local informado e localizaram Adaílton Rodrigues, ao verificar seu nome junto ao Banco Nacional de mandados, foi constatado um mandado de prisão em aberto pelo crime de furto qualificado na cidade de Lucas de Rio Verde.

Foi dada voz de prisão para Adailton Rodrigues e o mesmo foi conduzido para a delegacia de polícia civil.

Adaílton Rodrigues da Silva foi condenado a dez anos e sete meses de prisão.

Por O Território