/ / Policia Civil de Guarantã do Norte recupera dois notebooks após denuncia de tráfico no Cidade Nova

Por volta das 16h50min desta quarta-feira (28/02) a polícia civil de Guarantã do Norte/MT, recebeu uma denúncia anônima que em uma residência na Rua das Amendoeiras bairro Cidade Nova, estaria ocorrendo o comércio de drogas.

De imediato a equipe de policiais da policia civil se deslocaram até a residência quando avistaram dois indivíduos em uma motocicleta adentrando a referida residência. Os policiais aguardaram até que os suspeitos saíssem da residência e realizaram a abordagem dos mesmos.

Feita a busca pessoal nos suspeitos, porém não foi encontrado nada de ilícito. Com a autorização do proprietário, os policiais adentraram a residência e em buscas no interior da residência foram encontrados dentro do guarda roupas dois notebooks da marca Acer.

Os policiais questionaram a origem dos Notebooks, porém o proprietário da residência não soube informar a procedência dos mesmos. Como recentemente havia ocorrido o furto de alguns notebooks a polícia civil conduziu o suspeito Isaías até a delegacia para conferir a origem dos objetos.

Após verificar os registros de ocorrências, foi confirmado que os notebooks da marca Acer são de propriedade de um senhor, vítima de um furto na ultima semana.

De imediato foi dada à voz de prisão para Isaías pelo crime de receptação.

