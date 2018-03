/ / Polícia apreende arma e encaminha dois para a delegacia

Dois homens foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil em Sorriso/MT, ontem à noite. Com eles, a Polícia Militar encontrou um revólver calibre 38, da marca Taurus, com uma munição. A arma foi localizada em um VW Fusca, após uma denúncia anônima.

Segundo registrado no boletim de ocorrência, o denunciante relatou que um rapaz estava portando uma arma de fogo, nas proximidades de um bar. Os policiais foram até o local e registraram, no documento, que visualizou um homem com as características informadas. Ele teria, ao visualizar a aproximação da viatura, repassado “um objeto” para outro suspeito.

Os policiais abordaram os acusados e, posteriormente, fizeram busca no veículo, onde acabaram localizando a arma. Com eles, também foram encontrados um capacete preto, um celular, um frasco de perfume e três chaves.

O caso é investigado pela Polícia Civil.

