/ / Parque Estadual da Serra Azul irá abrir na sexta-feira Santa

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema), firmou parceria com a prefeitura de Barra do Garças, para a abertura do Parque Estadual da Serra Azul, na sexta-feira Santa (30/03) com o objetivo de realizar a peregrinação até o Mirante de Cristo. Os peregrinos poderão expressar a devoção subindo os 1204 degraus em 600 metros de percurso.

O evento que terá início às 05h e termino previsto para às 18h30, e a visitação só será permitida via escadaria da fé, percurso com desnível da base ao topo de 200 metros, com subida e descida por esse local, não sendo permitido o acesso no percurso da trilha das cachoeiras. Localizado em Barra do Garças MT (516) Km de Cuiabá, o parque se encontra interditado desde 2014.

De acordo com a gerente do parque, Cristiane Schnepfleitner, a peregrinação é uma tradição antiga no município. Registros de uma placa de 1984 colocada no Cristo provam a seriedade do momento e sua importância aos fiéis da cidade. “Essa é uma oportunidade para as pessoas fazerem suas orações, vivenciando a sua fé”, declara.

A fiscalização será feita por equipes da Sema em conjunto com o Corpo de Bombeiros e da Força Aérea, além dos Brigadistas da Aliança da Terra e voluntários da Associação dos Amigos dos Animais.

O Parque

O Parque Estadual da Serra Azul possui 11 mil hectares, localiza-se nos municípios de Barra do Garças e Araguaiana e está inserido no Bioma Cerrado. Possui diversas espécies da flora e da fauna endêmicas, destacando a espécie de peixe denominada “Astyanax xavante”.

Criado por iniciativa popular como uma das 46 unidades de conservação do estado por meio da Lei nº 6.439, de 31 de maio de 1994.

Com a proposta de oferecer segurança aos visitantes e cumprir as recomendações do MPE, a Sema executou a reforma da guarita da entrada principal e toda a reestruturação da área da escadaria e do Mirante do Cristo Redentor. A unidade de conservação (UC) foi fechada em agosto de 2014 em razão de uma notificação recomendatória do MPE, depois que um incêndio queimou 80% da cobertura vegetal da área.

De 2014 até a presente data a Sema, por meio da Gerência Regional, em parceria com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso- Comarca de Barra do Garças, vem desenvolvendo ações para a reabertura da UC. Em 16/12/2017 foi reaberta a entrada ao Parque via Escadaria da Fé, após o término da construção da guarita, melhorias na escadaria e revitalização dos Mirantes do Cristo Redentor e da Nossa Senhora. Até o dia 19 de março foram registrados 41.465 visitantes.