/ / Palmeiras bate Novorizontino e abre vantagem por vaga na semifinal

O Palmeiras pode perder por até dois gols de diferença para garantir presença na semifinal do Campeonato Paulista. Em seu primeiro compromisso pelas quartas, disputado na tarde deste sábado, o time alviverde ganhou do Novorizontino por 3 a 0, no Estádio Jorge Ismael de Biasi.

O classificado à próxima fase será definido a partir das 21h45 (de Brasília) da próxima quarta-feira, no Estádio Palestra Itália. Com a vantagem conquistada em Novo Horizonte, o time comandado pelo técnico Roger Machado não precisa nem ganhar em São Paulo para avançar.

No primeiro tempo, após correr algum risco, o Palmeiras saiu na frente em um gol de pênalti anotado pelo atacante Dudu. Na etapa complementar, o goleiro Jailson voltou a ter trabalho, mas o time alviverde marcou o segundo por meio de Willian e fechou o placar com Keno.

O jogo – Superior nos minutos iniciais, o Novorizontino assustou duas vezes no começo da partida. Tony desceu pela direita e cruzou para Jean Carlos acertar a trave de Jailson. Em uma nova chegada consistente, Anderson Salles cobrou falta pela esquerda e Safira cabeceou com perigo.

Aos 18 minutos do primeiro tempo, o Palmeiras freou o ímpeto do Novorizontino e inaugurou o marcador. Bruno Henrique cruzou para Borja e o árbitro Flavio Rodrigues de Souza viu pênalti de Tony sobre o colombiano, intepretação contestada pelos atletas do time local. Na cobrança, Dudu converteu.

O Palmeiras, animado pelo gol, quase ampliou a vantagem por meio de Willian. O atacante recebeu em velocidade pela esquerda, cortou seu marcador dentro da área e finalizou. Atento, o goleiro Oliveira conseguiu espalmar e evitar o segundo gol palmeirense.

Em um começo de segundo tempo eletrizante, Jailson salvou o Palmeiras em cabeçada de Safira e Victor Luis tirou em cima da linha após chute de Cléo Silva. No contra-ataque, Willian recebeu de Marcos Rocha e, na cara do goleiro Oliveira, bateu para fora.

O Palmeiras aumentou a diferença aos 31 minutos da etapa complementar. Substituto do improdutivo Borja, Keno descolou belo lançamento para Willian. O atacante, livre na cara do goleiro, contou com uma saída atrapalhada de Oliveira e tocou com o gol vazio.

Na parte final do confronto, o técnico Roger Machado promoveu a entrada do meio-campista Moisés no lugar do volante Felipe Melo. Aos 43 minutos do segundo tempo, Marcos Rocha cruzou da direita, Willian dividiu com Tony e a bola sobrou para Keno encerrar o marcador.

Por Gazeta Esportiva (foto: Thiago Callil/Gazeta Press)