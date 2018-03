/ / overnador entrega Cartões Pró-Família e anuncia obras em Guarantã do Norte

O Governador Pedro Taques e sua comitiva foi recebido pelo Prefeito de Guarantã do Norte, Érico Stevan na Travessia Urbana da rodovia BR 163, de onde seguiram direto para a Escola Municipal Estrelinha do Norte onde toda pintura do prédio fora renovada este ano. Houve também visitação ao Hospital Nossa Senhora do Rosário que passa por reformas e adequações físicas.

Já no refeitório da Uniflor um grande público aguardava a chegada do Governador de Mato Grosso para o Lançamento e Entrega de Cartões do Programa Assistencial Pró-Família.

Diversas autoridades compuseram o dispositivo de honra, dentre eles: Secretários Estaduais, Deputados, Prefeitos e Vereadores.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Guarantaense fez diversas apresentações culturais através de suas oficinas.

Durante o evento foram entregues simbolicamente 1.370 Kits Escolas para rede pública de ensino. Os diretores das unidades de ensino estaduais receberam equipamentos, aparelhos e mobílias.

Na oportunidade foi assinado o convênio da ordem de R$ 350 mil para Reforma do Calçamento e Refeitório da Escola Estadual Albert Eistein, uma antiga reivindicação da diretoria do referido Colégio Tradicional de Guarantã do Norte.

No uso da palavra o Prefeito Érico Stevan parabenizou o Governo do Estado pelo Programa de Transferência de Renda ‘Pró-Família’ e aproveitou para reivindicar recursos para obras de pavimentação asfáltica, média e alta complexidade hospitalar, investimentos na área de segurança pública, reforma e ampliação de escolas, entre outros projetos prioritários.

O Governador Pedro Taques fez a entrega de Cartões Pró-Família as famílias triadas pelo CRAS e Agentes Comunitários de Saúde, e que estão em vulnerabilidade econômica e social. Os ACS também receberam Kits de Trabalho e Incentivo Financeiro.

Taques garantiu a pedido dos Prefeitos Érico Stevan (Guarantã do Norte) e Toni Mafini (Novo Mundo) a realização de obras estruturantes e a revitalização integral da MT-419 que liga os dois municípios. Os investimentos previstos pela SINFRA-MT chegam a R$ 2 milhões.

Por Notícia Vip