/ / Núcleo do Corpo de Bombeiros será implantado ainda este ano em Guarantã do Norte, diz prefeito

O prefeito de Guarantã do Norte (233 quilômetros de Sinop), Érico Stevan Gonçalves (PRB) confirmou, ao Só Notícias, que será implantado um núcleo do Corpo de Bombeiros até o final deste ano. A prefeitura alugou imóvel para instalar equipamentos e onde ficara os veículos de resgate e efetivo. "Tivemos essa confirmação com o comandante do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso, coronel Alessandro Borges. Será através de uma parceria com o governo do Estado e a prefeitura. Devemos inaugurar até o final do ano. A estrutura ainda será escolhida pelos militares". “Estamos buscando adiantar esse processo (para construir o quartel). Já aprovamos a doação de um terreno, que não está sendo utilizado pelo poder público. O recurso arrecadado será revertido para a futura unidade", acrescentou.

A previsão é que a unidade dos bombeiros seja construída em uma área de 3.696 m², localizada na avenida Guarantã. O projeto de lei doando o local foi aprovado por unanimidade, pela câmara, em junho do ano passado. A previsão de investimento é de R$ 1 milhão. A futura unidade atenderá os municípios de Guarantã do Norte, Novo Mundo, Matupá, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte entre outras.

Atualmente, essas cidades são atendidas pelo Corpo de Bombeiros de Colíder, - cuja nova sede foi inaugurada recentemente pelo governador Pedro Taques - que tem dois caminhões de combate a incêndio, caminhonete de resgate rápido, ambulância e um veículo de inspeção do setor administrativo, com efetivo de 33 militares.

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: assessoria/arquivo)