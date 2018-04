/ / Neri Geller deve deixar ministério para ser candidato a deputado

O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Neri Geller (PP), deixa o cargo na próxima semana para se candidatar a deputado federal. Ele deve sair até a quarta-feira e já conversou com o ministro Blairo Maggi (PP) seu afastamento. A decisão da pré-candidatura a deputado federal foi tomada ano passado.

Geller avalia convite para se filiar no PTB e ainda não se posicionou se fica no Partido Progressistas ou se mudará de sigla para disputar a eleição. Ele está no PP há mais de dois anos.

Neri Geller comandou a secretaria de Política Agrícola. A primeira fez foi no governo Dilma Rousseff e seu desmepenho no setor, com apoio de lideranças políticas -principalmente do PMDB partido que estava na época - e de entidades, foi ministro da Agricultura de março de 2014 a janeiro de 2015.

Em junho de 2016, atendeu convite de Blairo e voltou a chefiar a secretaria.

