/ / Mulher é presa tentando entrar com 45 porções de drogas no presídio Ferrugem

A doméstica, de 41 anos, mãe de um jovem de 22, reeducando da cela 5, do raio laranja, do presídio Ferrugem, foi detida, ontem, com 45 porções de maconha escondidas na vagina, quando tentava passar na revista para visitar o filho.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado pelos agentes penitenciários, durante revista no portão de entrada, o detector apontou um sinal de irregularidade. Ao ser questionada, a mulher acabou confessando que estava com a droga escondida dentro de uma camisinha, na genitália.

Após a retirada do entorpecente ela foi conduzida à delegacia e autuada por tráfico de drogas. Não há informações se ela permanece presa ou vai responder ao crime em liberdade.

Por Redação Só Notícias