/ / Mulher é morta a facadas na comunidade Flor da Mata, zona rural de Novo Mundo; amásio é suspeito de ter cometido o crime

Uma mulher foi morta a facadas na tarde deste domingo (11/03), por volta das 17h:40min, na comunidade Flor da Mata, zona rural de Novo Mundo.





O amásio da vítima é considerado o principal suspeito de ter cometido o crime, dentro do bar da vítima.





Segundo o filho da vítima, os dois estavam discutindo, quando em determinado momento o padrasto identificado como Claudeir Ferreira Batista, se apossou de uma faca e desferiu vários golpes na vítima identificada como Fátima.





Após matar a mulher, o suspeito, ainda tentou contra a vida do filho da vítima, porém sem êxito.



Ele acabou fugindo em uma motocicleta Broz Placa QBK 4385, tomando rumo ignorado. A vítima não resistindo aos ferimentos veio a óbito ainda no local do crime.



Ainda segundo o filho, os dois estavam morando juntos a cerca de 8 meses e o relacionamento deles era bastante conturbado.



Em relato de uma testemunha, a mesma informou que ouviu o casal discutindo e logo em seguida o filho da vítima começou a gritar pedindo socorro.



A Polícia Militar foi acionada, onde isolou o local e solicitou a guarnição da Polícia Civil e a Politec para fazer a liberação do corpo.



Rondas foram realizadas, porém até o momento ninguém foi preso. O caso passa a ser investigado.

Por Olhar Cidade com Leidieli Lima