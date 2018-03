/ / Mulher é detida ao tentar entrar em presídio com drogas em partes íntimas

Mulher de 42 anos foi detida na manhã desta quarta-feira (7) ao tentar entrar na Penitenciária Central do Estado (PCE), no bairro Jardim Industriário 2, em Cuiabá, com drogas escondida dentro das partes íntimas. O entorpecente só foi retirado no Pronto Socorro de Várzea Grande, após Gisele Barboza da Silva ser escoltada em 4 unidades da Capital que se recusaram a retirar o material do corpo da mulher.

Segundo o diretor do Sindicato dos Servidores Penitenciários do Estado de Mato Grosso (Sindpen-MT), João Batista, a mulher faria uma visita e na entrevista antes de entrar no presídio admitiu estar com a droga dentro do corpo. A visitante foi conduzida até a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Pedra 90, onde fez o raio-x que constatou o material nas partes íntimas de Gisele.

Divulgação



No entanto, ao pedir a retirada da droga a unidade se recusou a fazer tal procedimento. Os agentes penitenciários foram também no Instituto Médico Legal (IML), na Delegacia Repressão a Entorpecentes (DRE) e no Pronto Socorro Municipal de Cuiabá que se recusaram a retirar a droga. “A mulher estava com a droga no corpo, com o raio-x na mão, comprovando toda a situação, correndo risco e mesmo assim se recusaram a receber e ajudar a retirar a droga”, pontuou João.

Por fim, os agentes levaram Gisele até o Pronto Socorro de Várzea Grande (PSVG). Lá a mulher foi atendida e teve um maço de entorpecente retirado da vagina. A ocorrência foi registrada na DRE de Cuiabá por tráfico de drogas e a suspeita será encaminhada para a audiência de custódia.

Outro lado

A diretora-geral do PSMC, Zamara Brandão, disse que não teve conhecimento sobre o caso e informou que o Pronto Socorro não pode retirar objetos nestas situações porque, embora ele seja de urgência e emergência, sua especialidade é trauma, ortopedia entre outras, e não possui ginecologista.

Nesses casos, conforme ela, os locais capacitados para atender esse tipo de atendimento são os hospitais maternidades, que possuem tanto os profissionais, quanto os mecanismos adequados.

Entre os hospitais indicados pela diretora do OS estão o Santa Helena, Júlio Muller e Hospital Geral.

Por Valquiria Castil