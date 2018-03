/ / Morte de presidiário e ameaças a agentes são investigados pela PJC

A Polícia Civil instaurou um inquérito nesta quarta-feira (21) junto a Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para apurar a morte de Jesuíno Cândido da Cruz, 27, preso na Penitenciária Central do Estado (PCE) que, segundo a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos (Sejudh) e o Sindicato dos Servidores Penitenciários de Mato Grosso (Sindspen-MT), ocorreu durante um motim, na tarde desta terça-feira (20).

Equipe da DHPP, coordenada pela delegada Alana Cardoso, fez perícia no local da morte do presidiário e ainda perícia de constatação de danos diversos causados no Raio 3, da penitenciária.

A causa preliminar da morte é apontada como perfuração de arma de fogo, que teria sido provocada por disparo no momento de contenção dos presos.

A investigação da Polícia Civil, por meio da DHPP, seguirá critérios técnicos (embasada em laudos periciais e outras provas) e total responsabilidade na apuração dos fatos.

Ameaças

Em relação aos áudios que circulam em redes sociais referente a ameaças de supostos ataques a agentes penitenciários, a Polícia Civil deu encaminhamento à Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO), para análise e adoção de medidas investigatórias, assim como vem sendo tomadas providências em relação a outros tipos de ameaças a agentes públicos, por meio de compartilhamento de mensagens e áudios.

O trabalho vem resultando em diversas ações repressivas, como a operação 10º Mandamento, deflagrada na semana passada, para medidas enérgicas de combate à organizações criminosas existentes no interior dos presídios, com membros fora das unidades.