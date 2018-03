/ / Menores tentam furtar casa de vizinho de PM no Jardim Vitória e acabam presos no ato em Guarantã do Norte

O fato ocorreu no último dia 16 (sexta-feira) por volta das 13 horas na Avenida Curitiba no bairro Jardim Vitória, em Guarantã do Norte/MT.

Um soldado da polícia militar relata no boletim de ocorrência que o mesmo estava em sua casa que faz fundo com a residência da vítima almoçando quando seus cachorros começaram a latir, em seguida o mesmo ouviu um barulho alto parecendo que estavam chutando uma porta.

Com isso o PM subiu no muro e avistou os infratores já dentro da residência de sua vizinha.

Diante do fato mesmo foi até a residência e conseguiu abordar os dois menores infratores. A residência estava com a porta dos fundos arrombada e a cama toda revirada.

A guarnição de plantão foi acionada e os menores infratores foram conduzidos para Delegacia Judiciaria Civil para as demais providencias.

Por O Território