/ / Mato Grosso lidera a colheita de soja no Brasil

Apesar das chuvas constantes e fortes por praticamente todo Mato Grosso, o Estado que é o maior produtor de soja do país, segue liderando os trabalhos de colheita da cultura. Conforme monitoramento da consultoria AgRural, a última semana foi marcada pelo bom rendimento das máquinas, passando de 45% para 61% da área plantada, colhida, um dos maiores avanços registrados desde o inicio dessa fase dos trabalhos, em janeiro.

Com o rendimento da colheita, os trabalhos no Estado abriram, enfim, nesse ciclo, vantagem sobre a média de cinco anos e se aproximando dos 65% do ano passado. “Apesar das chuvas diárias e de ainda haver lotes saindo com excesso de umidade das lavouras, os volumes de chuva registrados nesta semana foram menores e os casos de perdas, que já eram pontuais, diminuíram”, avalia a analista Daniele Siqueira.

A analista destaca que no cômputo geral, o ritmo da colheita observado no Brasil apresenta atraso tanto em comparação com o mesmo período do ano passado quanto em relação às médias dos últimos cinco anos. A colheita da safra 2017/18 de soja chegou na quinta-feira (22) a 25% da área cultivada no Brasil.

“O avanço de oito pontos em uma semana foi puxado por Mato Grosso, mas poderia ter sido maior, não fosse o ritmo ainda lento em outros estados. Um ano atrás, 36% da soja já estavam colhidas no Brasil. A média de cinco anos é de 27%.

Ainda sobre Mato Grosso, a AgRural confirma que os reportes de soja com excesso de umidade têm aumentado, mas as perdas são pontuais e, por enquanto, não ameaçam a supersafra do Estado, estimada pela consultoria em 30,54 milhões de toneladas, números que se confirmados, apontam para um ligeiro ganho de volume no atual ciclo ante o ano passado, quando a produção somou de 30,51 milhões de toneladas.

Nos outros grandes produtores, porém, o ritmo mais forte esperado para a segunda quinzena de fevereiro ainda não se confirmou. Goiás teve boa evolução na semana, saltando de 18% para 30%, mas segue longe do desempenho do ano passado, já que o plantio da atual safra foi muito atrasado no estado.

No início de fevereiro, a AgRural estimou a produção brasileira de soja na safra 2017/18 em 116,2 milhões de toneladas, novo recorde para o país. O número será revisado na primeira semana de março.

Com ritmo forte em Mato Grosso, o plantio da segunda safra de milho chegou na quinta-feira (22) a 43% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil. O número representa avanço de 17 pontos em uma semana, mas ainda é inferior aos 47% da média de cinco anos e aos 57% do ano passado.

Em Mato Grosso, que conseguiu acelerar a colheita da soja nesta semana, o plantio da safrinha saltou de 48% para 69% em uma semana. Apesar do atraso em relação ao ano passado e à média, também houve bom avanço semanal em Goiás, onde a área semeada passou de 10% para 26%, com muitas plantadeiras semeando o cereal logo atrás das colheitadeiras de soja.