/ / Líder e classificado para a semifinal, Bruno Brigido projeta rodadas finais e comemora aproveitamento de quase 80% no Guarani

Invicto há seis rodadas, o Guarani vive grande início de temporada. A equipe, líder da Série A2 do Campeonato Paulista, venceu domingo (18) no Brinco de Ouro a Penapolense por 4 a 2 e chegou aos 28 pontos na competição.





Quem vem tendo grande desempenho à frente da meta alviverde, é o goleiro Bruno Brigido. O jogador disputou até aqui 12 partidas e tem um aproveitamento de 77,77%, são 9 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. “Realmente é um momento bem positivo e espero que possa durar muito tempo ainda. Estou me sentindo muito bem aqui no Guarani, temos um ótimo ambiente de trabalho. A cada partida procuro fazer o meu melhor e, felizmente, os resultados estão vindo. Nossa equipe tem feito um belo trabalho e tem consciência que ainda precisa conquistar muita coisa, mas aos poucos vamos chegar lá”, destacou o arqueiro de 27 anos, que é natural de Criciúma, Santa Catarina.





Garantido na semifinal da Série A2 do Paulistão, o Guarani agora foca em terminar a primeira fase no topo da tabela. Restam duas rodadas e, dependendo de outros resultados, o Bugre pode garantir a liderança já no próximo jogo, que acontece amanhã (21) contra a Portuguesa, no Canindé. “Nosso primeiro objetivo foi atingido, que era classificar o clube para a semifinal.





Agora vamos focar para terminar essa fase na primeira colocação, até porque o líder tem vantagem na fase decisiva da competição. Construímos até aqui uma grande campanha e não vamos menosprezar esses dois últimos jogos só porque já estamos classificados. Pelo contrário, queremos manter nosso grande desempenho para levar o Guarani de volta à elite do futebol de São Paulo”, concluiu.





O confronto entre Portuguesa e Guarani acontece às 19h30.

Foto Anexada: Letícia Martins/Guarani Press

Assessor de Imprensa