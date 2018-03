/ / Hospital Santa Rosa abre inscrições para o “3º Simpósio de Gestão Hospitalar”

Estão abertas as inscrições para o “3º Simpósio do Hospital Santa Rosa em Gestão Hospitalar” – que acontece nos dias 3 e 4 de maio, no Espaço Ágora [anexo ao Hotel Gran Odara], em Cuiabá. Promovido pelo Hospital Santa Rosa, o evento contará com palestrantes e convidados de prestígio nacional e internacional no intuito de fomentar debates estruturantes voltados para a melhoria da gestão dos serviços de saúde.





Com o tema “Relacionamento para Geração de VALOR para o Paciente”, o encontro – que tem como foco reunir profissionais da área de saúde, empresários do segmento, médicos e estudantes de medicina – quer apresentar informações que visem ampliar as relações comerciais, humanas, sociais e tecnológicas.





Para o presidente do Grupo Santa Rosa, José Ricardo de Mello, este é um momento ímpar para a atualização profissional – tendo em vista que temas como “Gestão Hospitalar” e “Experiência do Paciente” ainda são novos em Mato Grosso. "Isto, por meio de temas como a agenda de VALOR para o paciente, custos, desfecho clínico, experiência do paciente e o relacionamento para a geração de VALOR”, destaca.





Mello complementa que, além de aprimorar as relações comerciais, o simpósio vislumbra também o aprimoramento com as relações humanas, sociais e tecnológicas, ampliando dessa forma o know-how técnico e produtivo. Na ocasião, o público irá se interagir com os modelos de gestão que são tendência e com as experiências inovadoras na área da saúde.

SERVIÇO – As inscrições para o “3º Simpósio do Hospital Santa Rosa em Gestão Hospitalar” podem ser feitas, no período de 20 de março a 27 de abril deste ano, por meio do site http://www. hospitalsantarosa.com.br . Mais informações pelo telefone (65) 3618-8470.





ACREDITAÇÃO – Ao completar 20 anos, o Santa Rosa é o único hospital de Mato Grosso certificado pela Acreditação Canadense, nível Diamond – uma das principais certificações de qualidade em saúde no mundo. A instituição também é certificada em Excelência, Nível III, pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).









PROGRAMAÇÃO





3 de maio





18h-18h20 | Abertura





José Ricardo de Mello – Diretor Presidente do Hospital Santa Rosa (MT)

Guilherme Antônio Maluf – Deputado Estadual (MT)

Francisco Balestrin – Associação Nacional de Hospitais Privados – Anahp (SP)

Maurício De Lazzari Barbosa – CEO da Bionexo

Ary Costa Ribeiro – Superintendente de Serviços Ambulatoriais e Comercial do Hospital do Coração – HCor (SP)





18h25-18h55 | Palestra “A Agenda de Valor para o Paciente – Uma Solução para o Sistema?”

Introdução: Ary Costa Ribeiro – Superintendente de Serviços Ambulatoriais e Comercial do Hospital do Coração – HCor (SP)

Palestrante: Maurício Ceschin – Ex-Diretor Presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)





19h-21h15 | Eixo 1 – Custos

Tema: A Equação de Valor - Custos

Moderador: Alceu Alves da Silva – Vice-presidente da MV

Participantes: Pedro Palocci – Presidente Hospital São Lucas (SP)

Rubens Carlos de Oliveira Júnior – Presidente da Unimed Cuiabá

Gledson Iuris Anhaia – Diretor de Relações Institucionais do Hospital Santa Rosa (MT)





4 de maio





8h30-10h – Eixo 2 | Desfecho Clínico

Tema: A Equação de Valor – Desfecho Clínico

Moderador: Ary Costa Ribeiro – Superintendente de Serviços Ambulatoriais e Comercial do Hospital do Coração – HCor (SP)

Participantes: Flávio Bitter – Diretor da Bradesco Saúde

Fernando Torelly – Diretor Executivo do Hospital Sírio Libanês (SP)

Henrique Neves – Diretor Geral da Sociedade Beneficente Israelita Albert Eisntein (SP)





10h-10h30 – Intervalo





10h30-12h – Eixo 3 | Experiência do Paciente

Tema: A Equação de Valor – Experiência do Paciente

Moderador: Martha Oliveira – Diretora Executiva da Associação Nacional de Hospitais Privados (Anahp)

Participantes: Antônio Benjamin Alves Neto – Diretor Presidente do Grupo Meridional (ES)

Marcelo Alves Alvarenga – Gerente de Experiência do Paciente do Hospital Sírio Libanês (SP)

Mara Lilian Soares Nasrala – Superintendente Executiva do Hospital Santa Rosa (MT)





12h-13h15 – Palestra Magna “Relacionamento para Geração de VALOR para o Paciente”

Moderador: José Henrique Germann Ferreira – Diretor Superintendente do Instituto de Consultoria e Gestão do Hospital Israelita Albert Einstein (SP)

Palestrante: Mário Sérgio Cortella

