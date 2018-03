/ / Helder lamenta primeira lesão muscular da carreira e corre contra o tempo para reforçar o Joinville na reta final do Catarinense

Aos 29 anos e com passagens por clubes importantes do futebol brasileiro como Internacional, Juventude, Ceará, Náutico, Goiás e América Mineiro, o lateral-direito Helder está passando por uma primeira experiência dolorosa na carreira. Atualmente vestindo a camisa do Joinville, ele sofreu sua primeira lesão muscular na trajetória como profissional.





Titular do JEC, Helder sofreu uma pancada no joelho no empate em 3×3, fora de casa, contra o Hercílio Luz pela 14ª rodada do Campeonato Catarinense. O jogador até tentou treinar no começo desta semana, mas com muitas dores acabou vetado do duelo de ontem (quarta-feira) contra o Figueirense. “Foi diagnosticada uma inflamação no trato Iliotibial, que é no joelho. Foi uma dividida pesada com um jogador do Hercílio Luz e acabei levando a pior. No começo pensei que tinha sido só uma pancada forte, mas vi que era algo mais sério, pois não consegui firmar minha perna no chão”, explicou o atleta, que tem sete jogos pelo tricolor catarinense.





Caracterizado pelo seu profissionalismo, Helder vem tratando intensamente para em breve estar novamente nos gramados. “Estou me dedicando bastante para me recuperar o mais rápido possível. É uma experiência muito ruim ficar de fora. Primeira vez que passo por isso na carreira. Ficar ausente por uma lesão como essa. Mas, o Joinville tem profissionais muito qualificados e que estão me dando todo o suporte na recuperação”, declarou o lateral-direito.





O Joinville ocupa o quarto lugar do estadual com 21 pontos. Faltam três rodadas para o término da primeira fase da competição e Helder corre contra o tempo para auxiliar o JEC nessa reta final. “Infelizmente a contusão aconteceu no meu melhor momento pelo Joinville. Estava bem fisicamente, vinha tendo uma sequência como titular e ganhando confiança. Agora é fazer de tudo para poder voltar a campo nessas últimas partidas e auxiliar o time”, concluiu.

Foto: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

Assessor de Imprensa