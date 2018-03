/ / Guarantã do Norte Realizou Campeonato Regional de Karatê

No domingo (25/03), Guarantã do Norte/MT, se transformou na capital regional do Karatê, mais de 200 karatecas de quarto cidades, estiveram participando do campeonato regional de Karatê, com a participação das cidades de Terra Nova do Norte, Marcelândia, Itaúba e Guarantã do Norte.





Os atletas estiveram participando nas categorias Kata (movimentos para apresentação) e Kumitê (Luta) em diversas faixas etárias indo de 4 a 5 anos até o adulto, todos no feminino e masculino.





A organização ficou a cargo do professor de Karatê, Adilson que contou com o apoio da Secretária Municipal de Ação Social, Departamento de Desporto e da Administração Municipal. Na abertura estiveram presentes o prefeito municipal Érico Stevan, os vereadores David Marques e Zilmar e a secretária de Ação social Izabel Costa.





Ao final na contagem geral Guarantã do Norte ficou como campeão na contagem geral com 446 pontos, somando mais da metade da cidade de Marcelândia que ficou em segundo lugar.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Notícias (Fotos: Célio Ribeiro)