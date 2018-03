/ / Guarantã do Norte fecha mês com leve saldo positivo na geração de empregos

As empresas e indústrias em Guarantã do Norte/MT fecharam janeiro contratando mais funcionários. De acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho, foram abertas 3 vagas a mais com carteiras assinadas no município, resultado de 131 contratações e 128 demissões.

O setor com melhor desempenho foi o de serviços, que gerou 7 novos empregos ao admitir 37 trabalhadores e mandar embora outros 30. No setor agropecuário foram abertos 2 postos de trabalho a mais, saldo de 24 formalizações e 22 rescisões.

Ainda, segundo o Caged, dois setores tiveram desempenho negativo em janeiro. O pior foi verificado na construção civil, que encerrou 5 vagas formais ao demitir 12 trabalhadores e contratar 7. Já o comércio encerrou 1 posto de trabalho, resultado de 53 admissões e 64 desligamentos.

Mato Grosso também começou o ano gerando mais empregos. Em janeiro, foram abertas 10.269 vagas, saldo de 37.435 contratações e 27.166 demissões. A agricultura foi o setor que liderou com 6.798 trabalhadores contratados a mais. Já o pior resultado foi do setor extrativista mineral, que encerrou 14 postos de trabalho.

Por Só Notícias/Herbert de Souza