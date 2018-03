/ / Guarantã do Norte fecha mais de 100 vagas de empregos em um mês

As empresas e indústrias em Guarantã do Norte/MT, terminaram fevereiro demitindo mais funcionários. De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, foram registradas 158 contratações e 277 demissões no município, o que resultou no fechamento de 119 vagas formais (com carteiras assinadas).

A indústria de transformação foi o setor que mais demitiu. Ao todo, foram encerrados 115 postos de trabalho, saldo de 37 formalizações e 152 rescisões. No setor de serviços foram 38 contratações e 47 desligamentos, resultando em 9 empregos a menos. O setor de serviços industriais de utilidade pública dispensou 3 trabalhadores e não empregou nenhum. No setor extrativista mineral foi registrada 1 demissão.

Dois setores tiveram desempenho positivo em fevereiro. O melhor foi verificado na construção civil, que abriu 9 vagas, ao admitir 11 trabalhadores e mandar dois embora. Já o setor agropecuário terminou o mês com 4 postos de trabalho gerados, saldo de 18 contratações e 14 desligamentos.

Só Notícias apurou que, com o resultado do último mês somado ao de janeiro, já foram encerradas 116 vagas formais em Guarantã do Norte. O saldo é referente a 323 admissões e 439 demissões.

