/ / Guarantã do Norte: Administração prioriza educação neste início de 2018

INFRAESTRUTURA

A comunidade Escolar no município de Guarantã do Norte está acompanhando um forte investimento na área educacional neste início de 2.018. Investimentos na estrutura física das escolas, melhorias no transporte escolar e programas voltados a promover conhecimento, disciplina e a segurança dos alunos estão sendo implantados.

As Escolas 13 de Maio, Estrelinha do Norte e Sueli Olmira Pereira já tiveram suas reformas concluídas e está em andamento à reforma da Escola Santa Marta.

Já o Centro de Educação Darcy Ribeiro esta em fase de elaboração de Projeto pelo setor de engenharia considerando que o Centro Educacional além da reforma receberá modificações e ampliação. Neste ano o Centro foi nucleado para atender apenas alunos do 6º ao 9º ano. Em função disso a Secretaria de Educação fará investimentos para que o mesmo ofereça um ambiente atrativo, adequado e organizado, com vocação para atender as necessidades desta faixa etária tendo como uma das prioridades a promoção das atividades esportivas.

Após a reforma do Centro Darcy Ribeiro será a vez da Escola Beija Flor receber as melhorias. Esta Escola também foi nucleada e passou a atender exclusivamente alunos da pré-escola ao 5º ano. Concluídas as reformas do perímetro urbano imediatamente serão iniciadas as reformas das escolas rurais.

Escola segura

O Centro de Educação Darcy Ribeiro foi escolhido para ser a primeira unidade escolar do município a receber o Programa Escola Segura. Uma parceria da Prefeitura de Guarantã com a Polícia Militar.

“Escola Segura” é um Programa com foco nas atividades que promovem a inclusão social, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, preservação do patrimônio, o civismo e a cidadania, além do combate a evasão, indisciplina, bullying e a violência. Uma gama de atividades inseridas no contexto da doutrina militar agregada a formação pedagógica irá estimular as potencialidades dos jovens motivando-os a melhorar o desempenho social e educacional.

O Programa foi implantado com grande sucesso e toda a comunidade escolar comemora os fortes avanços que já foram conquistados neste curto espaço de tempo.

Visão do Futuro

Visão do Futuro é um programa que está sendo implantado nas escolas pela Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte com objetivo de identificar problemas de visão que afetam os estudantes. Todos os alunos passarão por uma triagem com uma equipe de profissionais da secretaria municipal de saúde que identificarão os alunos que apresentam problemas de visão. Esses alunos serão encaminhados para uma consulta oftalmológica com profissionais da Clinica da Visão de Cuiabá. Através da consulta será identificada a situação de cada um. Os que tiverem necessidade de usar óculos o município fará a aquisição dos mesmos disponibilizando gratuitamente. Os estudantes que tiverem necessidade de procedimentos cirúrgicos como catarata ou pterígio também terão atendimento gratuito custeado pelo município.

Sorriso do Futuro

Sorriso do Futuro é também um dos programas implantados pela administração municipal de Guarantã do Norte para cuidar da saúde bucal dos estudantes da rede municipal de educação. Dois odontopediatras já estão realizando os procedimentos de acordo com a necessidade de cada um. A exemplo de como ocorre o Programa Visão do futuro, da mesma forma os alunos passam por uma triagem, recebem orientações sobre os cuidados com a higiene bucal. Os alunos que necessitam de tratamento com o odontopediatra tem horário agendado no Posto de Saúde da Família. Os profissionais atendem com exclusividade os alunos dois dias por semana.

Avanços

“Este ano de 2018 está sendo proveitoso para nossa educação municipal. Muitos avanços estão ocorrendo, já concluímos a reforma de três escolas, iniciamos a reforma da Escola Santa Marta, Implantamos o Programa Escola Segura, Visão do Futuro e Sorriso do Futuro, e, breve estaremos implantando mais dois importantes programas. O JEP ano passado foi um sucesso e vamos trabalhar para que este ano seja melhor ainda. Estamos adquirindo mais veículos para melhorar nossa estrutura e assim oferecermos uma educação de qualidade aos nosso alunos. Agradeço a todos os profissionais da educação por esses avanços e ao prefeito Érico pela atenção e apoio que vem dando para a educação” Comentou a secretaria de Educação Diane Tonon Caovilla.

Compromisso

“-A educação do nosso município tem um histórico muito bonito de grandes avanços e conquistas, graças a isso somos hoje um polo educacional. Ano passado tivemos que dar uma atenção especial para a saúde tendo em vista a situação precária que se encontrava, reformamos e equipamos o Hospital, reformamos os PSFs, colocamos medicamentos em todas as unidades de saúde e com isso melhoramos e muito a nossa saúde. Agora em 2018 nosso foco está voltado para a educação. Vamos investir pesado na infraestrutura de todas as nossas escolas, da cidade, da zona rural e indígenas para garantir um ambiente saudável e seguro a todos os nossos profissionais e alunos. Vamos investir também no ensino superior trazendo novos cursos pelas universidades públicas para atender nossos jovens. É como diz o ditado quem investe em educação hoje não precisará investir em presídios amanhã. Investir na educação é o compromisso que temos com nossas famílias, com nossos jovens e com nossas crianças”. Falou com entusiasmo o prefeito Érico Stevan.

DA ASSESSORIA