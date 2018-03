/ / Grupo Uniflor investirá R$ 15 milhões na construção de campus em Nova Mutum

O empresário Cássio Brizzi Trizzi confirmou ao prefeito em exercício Leandro Félix investimentos na ordem de R$ 15 milhões na construção da UNIFAMA (União das Faculdades de Mato Grosso) em Nova Mutum. Cássio é o proprietário da faculdade que já atua em Guarantã do Norte.





A universidade será construída as margens da MT-249 em uma área de 40 mil metros quadrados, doada à instituição pela empresa Construpar, de propriedade do empresário João Guizzo. As obras serão iniciadas em julho deste ano e devem durar cerca de nove meses.





De acordo com o empresário, a previsão é que em meados de junho e julho de 2019 sejam abertas as inscrições para os primeiros cursos.





Cássio afirmou que inicialmente serão ofertados sete cursos de nível superior. "Já estamos trabalhando com a oferta dos cursos de odontologia, farmácia, psicologia, fisioterapia, enfermagem, direito e pedagogia. Esse será nosso cartão de apresentação da faculdade, mas nosso intuito é avançar com a oferta de novos cursos conforme demanda", destaca.





O prefeito em exercício Leandro Félix, argumenta que a administração está dando total apoio para que a faculdade seja instalada em Nova Mutum. "O Cássio tem nosso apoio incondicional, a vinda da Unifama para Nova Mutum faz parte do nosso projeto de consolidação do polo tecnológico e também é uma forma de tornar a cidade um polo educacional", acrescenta.





Já o empresário João Guizzo disse que é uma honra poder doar a área para a faculdade e desta forma contribuir para o desenvolvimento de Nova Mutum. "Essa cidade tem nos dado um grande retorno, possuímos investimentos aqui. Doamos áreas para que a Prefeitura pudesse criar o parque industrial e agora é uma honra ter a oportunidade de dar mais essa contribuição, para que a Unifama, uma das maiores faculdades de Mato Grosso seja instalada em nossa cidade", aponta.





Da Assessoria/ Prefeitura de Nova Mutum