/ / Grêmio vence Juventude, deixa a zona de rebaixamento e entra no G8

No outro jogo do dia, São Paulo e Veranópolis ficaram no empate sem gols no Aldo Dapuzzo.



Por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 04 (AFI) – A contratação de Hernane Brocador, ex-Bahia, e a possível chegada de André, ex-Sport, acordaram o atacante Jael. Um ano depois de sua contratação, o jogador desandou a fazer gols com a camisa gremista e foi fundamental neste domingo na vitória do Grêmio, por 2 a 0, para cima do Juventude, em partida realizada no Estádio Alfredo Jaconi, pela décima rodada do Campeonato Gaúcho

O gol, que abriu o placar no Alfredo Jaconi – o outro foi marcado por Madson - significou muito ao Grêmio, que conquistou três pontos importantes na luta pela classificação. Com o resultado, o time comandado por Renato Gaúcho deixou a zona de rebaixamento e terminou a rodada dentro no G8. Atualmente, é o oitavo colocado, com dez pontos, dois a mais do que o Cruzeiro, 11º colocado.

Se o Grêmio entrou na zona de classificação, o Juventude acabou caindo para a nona posição, com nove pontos. O time de Caxias do Sul é outro que segue correndo riscos de rebaixamento.

O jogo foi paralisado rapidamente pelo árbitro da partida, durante o primeiro tempo, para tirar um torcedor, que assistia a partida em cima de um alambrado. Houve um princípio de confusão, mas foi rapidamente contido pela polícia.