/ / GOVERNO FARÁ MAIOR ENTREGA DE EQUIPAMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR EM MATO GROSSO

O governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (Seaf), realiza na próxima quinta-feira (29) a maior entrega de equipamentos da história de Mato Grosso. O evento será a partir das 9h na Central de comercialização da agricultura familiar, localizada em Várzea Grande, na av. Mario Andreazza, s/ nº, após a fábrica da Coca-Cola.

Ao todo, serão R$ 13 milhões em entregas, que irão fomentar a logística, comercialização e promover tecnologia e mecanização para pequenos produtores, associações produtivas e cooperativas de mais de 90 municípios do estado. Os investimentos são de emendas da bancada federal e estadual, com contrapartida do Executivo.

“Já é a 2ª grande entrega que estamos realizando em 2018 para os produtores familiares e iremos fechar março com mais um dia histórico que é esta entrega de 740 equipamentos para a agricultura familiar de Mato Grosso. Nenhuma gestão priorizou tanto a pauta dos pequenos como a atual e este será um legado à política pública da agricultura familiar mato-grossense”, comentou o secretário de Estado de Agricultura Familiar, Suelme Fernandes.

São 17 caminhões, dois tanques rodoviários, 328 barracas de feira, uma van, um veículo utilitário, uma picape cabine dupla e 107 patrulhas mecanizadas sendo 28 de 75cv, 55 de 50cv e 24 de 14cv que foram adquiridos com o recurso do estado e união.

Os investimentos para a compra dos equipamentos são oriundos do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Superintendência de Desenvolvimeto do Centro Oeste (Sudeco), Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário (MDSA) com indicação de todos os deputados federais e senadores do Estado e da Assembleia Legislativa, com contrapartida do Governo de Mato Grosso.

O evento contará com a presença do governador Pedro Taques, centenas de produtores familiares, autoridades do Governo Federal, presidentes de associações produtivas, prefeitos e vereadores.