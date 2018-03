/ / Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte inicia período letivo 2018/01

Com muito entusiasmo, os calouros e veteranos da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte foram recepcionados pelos coordenadores de curso e professores, neste início de período letivo 2018/01. Para os calouros, no decorrer da aula inaugural, os coordenadores e professores discorreram sobre a formação acadêmica, carreira profissional e o projeto pedagógico de curso, além do funcionamento da faculdade. Para os veteranos, os professores iniciaram as disciplinas que serão ministradas durante o semestre e abordaram a importância do Ensino Superior.





O diretor presidente Cássio Brizzi Trizzi e a diretora geral Fabiana Varanda Jorge desejaram as boas-vindas a toda a comunidade acadêmica, colocando-se à disposição de todos.





A diretora Fabiana falou a respeito das mudanças que a Instituição vem passando: “Este semestre significa uma nova jornada para todos nós! Estamos finalizando as obras destinadas à ampliação das novas instalações físicas, o que configura um período de transição.





Agradecemos a colaboração e a paciência de todos, unidos em busca do mesmo objetivo: O aprimoramento e o progresso da Instituição de Ensino para se tornar, cada vez mais, um ambiente agradável para se estudar. A Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte atua há dezoito anos na região, é uma Instituição de Ensino que nasceu do sonho da população.





Ela não é dos diretores, não é dos coordenadores, ela é de vocês, acadêmicos, é de todos nós e estamos caminhando juntos para que continue crescendo. Começamos com apenas dois cursos e, hoje, contamos com dez cursos de graduação, com um ensino de qualidade e acessível para todos e uma infraestrutura ampla e moderna. Queremos poder contar para as outras pessoas, no futuro, o que passamos, e dizer com orgulho: Eu fiz parte da construção dessa História!”





Segundo a diretora, os planos não param por aí! Em breve, será dado início à construção de um novo bloco da Faculdade, na Avenida Lions Clube. Além de trazer mais cursos para Guarantã do Norte e região.





