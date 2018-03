/ / Estação espacial chinesa vai colidir com a Terra nos próximos dias

Lançada como um símbolo das ambições chinesas no espaço, a primeira estação espacial da China perdeu contato com a agência espacial do país e está caindo em direção à Terra, devendo chegar entre os dias 27 de março e 8 de abril.

A perda do controle ocorreu em 2016, cinco anos após o lançamento da estação, quando a China se tornou o terceiro país a lançar este tipo de módulo espacial, após Estados Unidos e Rússia. As informações são do The Guardian.

Não se trata é verdade de uma construção de dimensões tão amplas quanto à principal russa, a Estação Espacial Internacional, a maior em órbita, lançada em 1998. Esta russa tem uma massa de 254,5 toneladas, enquanto a chinesa, a menor de todas, possui 8,5 toneladas.

O módulo em queda está agora a uma altitude de 241 km e sendo rastreado por agências espaciais em todo o mundo. Há a possibilidade de cientistas realizarem uma queda controlada, induzindo o objeto a cair em direção ao Pacífico Sul, que possui uma região destinada à queda de objetos espaciais.

A única região na qual se tem certeza de que a estação não irá cair é no Reino Unido. O módulo vem perdendo altura com movimentos circulares e, por sua posição orbital, a Tiangong-1 tem chances de cair nas Américas do Sul e do Norte, no Oriente Médio, na África, Austrália, Europa, partes do Pacífico e na própria China.

Não há certeza de que a nave ficará inteira após a reentrada, já que a China não divulgou detalhes sobre o design e os materiais usados ??para fazer o Tiangong-1. Há a chance de o objeto ter tanques de combustível de titânio contendo hidrazina tóxica (material de propulsão) que podem representar um perigo se caírem em áreas povoadas. A possibilidade, porém, de destroços da estação atingirem pessoas é muito baixa.