/ / Equipe do Aço Norte sagrou-se campeão no regional de futebol 7 em Guarantã do Norte

Na tarde de sábado (10/03), aconteceu a final do campeonato Regional de Futebol 7, na categoria veterano, a final foi entre as equipes da Serralheria Aço Norte de Guarantã do Norte/MT e o time de Peixoto de Azevedo, Móveis Galvan, o jogo foi no Estádio Macedão, que recebeu um bom público.





As duas equipes entraram em campo, uma respeitando a outras, por este motivo o jogo, nos dois tempos, foi considerado regular, mas nem por isso foi um jogo sonolento. Os torcedores que compareceram no Macedão, gostaram do que viram.





No tempo normal, nem uma equipe, mexeu no placar, ao final do apito, o placar permanecia como iniciou e para se conhecer o grande campeão, houve se a necessidade da cobrança de pênaltis, e com isso a equipe do Aço Norte, converteu 4 cobrança e a equipe Peixotense duas cobranças.

Por Célio Ribeiro/Roteiro Noticias (Fotos: Célio Ribeiro)