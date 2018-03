/ / Embrapa leva opções para sistemas produtivos ao Show Safra BR 163

Diferentes alternativas para rotação de culturas e para sistemas de integração lavoura-pecuária serão apresentadas pela Embrapa durante o Show Safra BR 163, que será realizado de 20 a 23 de março, em Lucas do Rio Verde (MT). A empresa ainda aproveitará a feira para fazer o lançamento de sua primeira cultivar de arroz de terras altas resistente à herbicida.

Durante a feira, além de ver as culturas no campo, os visitantes da feira poderão conversar e tirar suas dúvidas com pesquisares e com parceiros responsáveis pela comercialização de sementes.

Entre as opções apresentadas na vitrine de tecnologias da Embrapa estão os consórcios de gramíneas com leguminosas visando o pastejo de boi safrinha em sistemas de integração lavoura-pecuária ( ILP ) e lavoura-pecuária-floresta ( ILPF ). Também serão expostas as novas forrageiras lançadas pela parceria entre a Embrapa e a Unipasto , como BRS RB 331 Ipyporã , BRS Tamani , BRS Quênia e BRS Zuri .

Para os agricultores que buscam alternativa para a segunda safra, a Embrapa terá no Show Safra opções de pulses, como o feijão-caupi e o grão de bico, além de cultivares de gergelim, sorgo granífero e sorgo forrageiro.

Os sojicultores poderão ver o desempenho de cultivares de soja RR e várias opções de cultivares convencionais apresentadas pelo Programa Soja Livre.

Durante o Show Safra BR 163 a Embrapa fará o lançamento do arroz BRS A501 CL, a primeira cultivar de terras altas da empresa com resistência ao herbicida. Com a tecnologia Clearfield, o material é indicado para sistemas de plantio direto na palha, sobretudo em áreas com problemas de plantas daninhas resistentes a outros herbicidas e que necessitam rotação de moléculas.

Com ciclo médio (101 a 110 dias), tem potencial produtivo acima de 8 mil kg e produtividade média semelhante às principais cultivares usadas pelos produtores. Um dos destaques da BRS A501 CL é o elevado e estável rendimento após o beneficiamento, com média de 68% de grãos inteiros.

O lançamento oficial da cultivar será na tarde de quarta-feira, dia 21, com a presença dos pesquisadores responsáveis pelo seu desenvolvimento. Porém o material poderá ser visto durante toda a feira no estande da Embrapa.

