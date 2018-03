/ / Em pré-campanha, Pedro Taques, faz um "caminhão" de promessas no Portal da Amazônia

Com missão de distribuir o cartão pró-família, o governador Pedro Taques (PSDB), em pré-campanha renovou as promessas para os prefeitos, vereadores e eleitores durante sua peregrinação pelo Portal da Amazônia neste final de semana.

Cidades como Guarantã do Norte, Peixoto de Azevedo, Terra Nova do Norte e até mesmo Sinop, o governador foi recebido pelos companheiros, fez discurso, falou do Estado em Transformação no seu governo e novamente prometeu fazer mais, mesmo restando apenas um pouco mais de 09 meses de mandato.