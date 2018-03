/ / Dois morrem em colisão entre carro e caminhonete em Matupá

Um grave acidente foi registrado por volta das 03 horas da manhã deste sábado (24-03), na BR-163 em frente ao Auto Posto Trevão no município de Matupá/MT.

Um veículo Uno de cor branca que vinha de Peixoto se chocou de frente com uma caminhonete Hilux prata que seguia sentindo contrário. Duas vítimas fatais e três encaminhadas ao Hospital Municipal.

Na Hilux estava um casal de Novo Mundo, Valdemir Rita e a esposa Rosalindra de Oliveira. O condutor nos relatou que estavam se deslocando para a rodoviária de Nova Santa Helena buscar a sogra que estava chegando de viagem. Já no veículo Uno estavam 04 jovens, todos moradores de Matupá.

O casal Roberto Peixoto e Juliana Salles vieram a óbito no local. Já Deivison França e Nayane Ramos foram encaminhados para o Hospital Municipal de Matupá.

Valdemir o único que não foi encaminhado para o hospital relatou que se deparou com o veículo UNO em zig zag na pista, e não conseguiu evitar a colisão, em entrevista o condutor estava visivelmente abalado com o trágico acidente, ele também contou que a caminhonete Hilux placa NJT 5989 era emprestada de um amigo.

Segundo informações colhidas pela nossa equipe com os familiares das vítimas, o casal Juliana Salles e Roberto Peixoto estavam casados a poucos dias. Ambos integravam os times de Futsal da Secretaria Municipal de Esportes de Matupá.

Com a batida o Uno ficou completamente destruído. Já a caminhante teve danos na parte da frente. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Itaúba, está no local. A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) de Guarantã do Norte também foi acionada para apontar as possíveis as circunstâncias da colisão.

Por Olhar Cidade com Claudia Godinho