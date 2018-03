/ / Dois ficam gravemente feridos em colisão envolvendo carreta na BR-163

O acidente envolvendo uma Scania bitrem branca, com placas de Vera, e um Fiat Strada cinza, de Sinop, ocorreu por volta de 12h15, na rodovia federal, no perímetro urbano, próximo a entrada que dá acesso ao bairro Jardim do Ouro. Motorista e passageiro da picape ficaram gravemente feridos e foram encaminhados ao hospital regional. O atual estado de saúde não foi informado. O motorista da carreta não teve ferimentos.

Com a batida a picape ficou completamente destruída e foi parar na lateral da via. Já a carreta teve danos na lateral, no lado do motorista e ficou atravessada na pista, que precisou ser interditada no sentido norte para retirada do veículo. A via foi liberada às 15h38.

De acordo com informações colhidas no local, o bitrem seguia sentido Sorriso e o outro veículo fazia a rota contrária, quando houve a colisão lateral. Ainda não há informações do que provou o acidente. As causas e responsabilidades serão apuradas.

Da Redação Só Notícias (colaborou e fotos: José Carlos Araújo)