/ / Dia Mundial da Água é comemorado com visitas educativas na Estação de Tratamento de Peixoto de Azevedo

Mais de 150 alunos da Escola Estadual 19 de Julho visitaram a Estação de Tratamento de Água (ETA) da Águas de Peixoto de Azevedo para conhecer de perto o processo do tratamento e fornecimento da água tratada que abastece o município.

A visita, que aconteceu no Dia Mundial da Água – 22 de março, foi conduzida pelo supervisor da concessionária, Cristian Martarello, que destacou a importância do consumo consciente. “Apresentamos o processo diário que a concessionária realiza para garantir água tratada, salientando que é preciso poupar para não faltar. Cada um precisa fazer a sua parte, alertar aos estudantes é uma tarefa diária, eles são porta-vozes e levam informações de grande relevância para suas residências”, finalizou Martarello.

A aluna Helen Fernanda Costa, do 3° ano do ensino médio, da Escola Estadual 19 de Julho, destacou os pontos positivos da visita até a concessionária. “Muito proveitoso conhecer como funciona o processo do tratamento da água. É importante destacar o uso consciente, e entender que água tratada evita doenças e garante qualidade de vida. É preciso ter consciência e repassar tudo que aprendemos a outras pessoas”, destacou.

“Os estudantes e a população em geral, precisam ter e buscar esse tipo de informação, conhecer na prática o processo da água que chega todos os dias. Durante essas visitas, despertamos o interesse dos alunos para buscar uma formação acadêmica na área de saneamento. A partir de agora, os alunos saem daqui e vão conscientizar os pais, amigos e familiares do uso consciente”, finalizou o professor de química, Jorge de Moura.



Assessoria de Comunicação Nascentes do Xingu