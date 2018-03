/ / DEM e MDB podem se unir na próxima eleição em Mato Grosso

Titulares das secretarias de Assuntos Estratégicos e de Desenvolvimento Econômico e Social de Várzea Grande, Jayme Campos (DEM) e Kalil Baracat (MDB) deixam os cargos no próximo dia 5, dois dias antes do prazo final de desincompatibilização para aqueles que pretendem se candidatar nas eleições de outubro.

Mais do que uma medida visando o projetos independentes, a exoneração deles pode representar uma aproximação de dois grandes partidos em Mato Grosso. “A política é a arte de construir relações e, desde que o interesse maior seja Mato Grosso e sua gente, não vejo o porque de não sentar e conversar”, frisou Jayme durante ato para entregas de maquinários agrícolas ontem, na presença de políticos e prefeitos do interior.

A proximidade do ex-senador com Kalil Baracat, que disputará uma vaga de deputado estadual, foi o que abriu novas perspectivas para que o DEM e o MDB possam caminhar juntos. O MDB tem sinalizado uma composição com a candidatura do senador Wellington Fagundes (PR) ao governo, mas, articulações nacionais, visando a Presidência da República, podem mudar a situação.

Já no DEM, uma ala liderada pelo ex-governador Júlio Campos defende que o partido não caminhe junto com o governador Pedro Taques (PSDB) e lance um projeto próprio ao Paiaguás, que pode ser encabeçado tanto por Jayme quanto pelo ex-prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes. Dentro da legenda também existem, no entanto, aqueles que defendem a permanência da aliança com os tucanos, como é o caso do novo filiado, o presidente da Assembleia Legislativo, Eduardo Botelho.

Mesmo não tendo eleito mais nenhum governador em Mato Grosso, o DEM ainda é o maior partido em número de filiados no Estado, com quase 70 mil, segundo a Justiça Eleitoral. Também são creditadas ao partido vitórias indiretas como de Blairo Maggi por dois mandatos e do próprio Pedro Taques ao governo. A sigla, no entanto, acabou mantida longe da gestão, um dos motivos de crítica dos que querem a separação.

Por A Gazeta (foto: assessoria/arquivo)