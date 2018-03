Daniel da Silva de 22 anos foi alvo de uma tentativa de homicídio no último sábado (17/03) por volta das 23h45min no Bairro Santa Marta, em Guarantã do Norte/MT.

Conforme consta no boletim de ocorrência por volta das 1h37min da madrugada do ultimo domingo (18/03) a Polícia Militar foi acionada via 190 pelos plantonistas do hospital municipal, onde os plantonistas relatavam que havia dado entrada naquela unidade uma pessoa com ferimentos provocados por arma branca faca.

De imediato a guarnição da Polícia Militar se deslocou até o hospital municipal onde em conversa com a vítima, a mesma relatou que era amigo do suspeito vulgo Fernando e que no mesmo dia na parte da manhã Fernando o procurou parar confidenciar uma informação que sua esposa estaria lhe traindo e que seu irmão seria testemunha da informação do adultério.

Por volta das 23h45min de sábado, Fernando foi até sua residência e o acusou de difamar sua esposa com falsas acusações.

Com os ânimos exaltados, Fernando puxou uma faca que estava em sua cintura e desferiu quatro golpes na vítima, atingindo três golpes nas costas e um no abdômen, em seguida foragiu do local tomando rumo ignorado.

A vítima foi socorrida através do serviço de resgate do Hospital Municipal, onde segundo informações do médico plantonista as perfurações não atingiu nenhum órgão vital, porém a vítima perdeu muito sangue e seu quadro requer cuidados e hospitalares.

Por O Território