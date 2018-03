/ / Cuiabá e Dom Bosco empatam; Sinop e Luverdense se classificam

Em partida bastante equilibrada Dom Bosco e Cuiabá empataram pelo resultado de 0 x 0, no primeiro jogo das quartas de final do Campeonato Mato-grossense Eletromóveis Martinello 2018.





Em um jogo muito equilibrado, as duas equipes fizeram um primeiro tempo com poucas oportunidades de gol, porém no segundo tempo, tanto o Dourado quanto o Dom Bosco tiveram boas oportunidades de abrir o marcador.





Cuiabá e Dom Bosco voltam a se enfrentar no próximo domingo (25), a partir das 15h, na Arena Pantanal. Quem vencer classifica-se para a final. Um empate leva a disputa para os pênaltis.





Luverdense e Sinop se classificam





Os times de Nortão, Luverdense e Sinop, garantiram a classificação na noite desta quarta-feira (21), e vão se enfrentar pela semifinal, fazendo o clássico da região.





O Luverdense passou pelo Mixto ao vencer por 3 a 0, em Lucas do Rio Verde. A equipe também tinha vencido a primeira partida por 3 a 1, em Cuiabá.





Já o Sinop empatou em casa contra o Araguaia e garantiu a classificação graças à vitória no último final de semana por 2 a 1, em Barra do Garças.





A Federação Mato-grossense de Futebol (FMF) anuncia nesta quinta-feira (22) as datas e horários dos confrontos entre as duas equipes.





Operário e União





A outra partida das quartas de final será disputada entre Operário e União, neste sábado (24), a partir das 18h, na Arena Pantanal.





Quem vencer se classifica, e caso a partida termine empatada, a disputa vai para os pênaltis, já que as duas equipes empataram por 1 a 1 no primeiro confronto, em Rondonópolis.





Quem passar, enfrenta o Cuiabá ou Dom Bosco na semifinal.

Por ZF PRESS