/ / Criança de 2 anos morre após veículo capotar em Matupá

O acidente envolvendo um VW Gol prata ocorreu, hoje de manhã, em uma estrada vicinal, que dá acesso ao bairro Cidade Alta, em Matupá/MT. De acordo com um soldado da Polícia Militar, uma criança, de 2 anos, foi socorrida por populares e levada ao hospital municipal, mas já chegou em óbito. A mãe do menino que conduzia o veículo teve apenas ferimentos leves, também foi levada à unidade médica e não corre risco de morte.

O soldado da PM explicou, que a mulher possivelmente perdeu o controle da direção e acabou capotando. “Identificamos que uns dos pneus estava furado e pode ter contribuído para ocorrer o acidente. A mulher veio até a escola para buscar o filho e estava voltando para casa quando ocorreu o capotamento. Ela entrou em estado de choque com a morte da criança e ainda não conseguimos ouvi-la no hospital”.

O corpo do menino foi encaminhado ao Instituto Medico Legal (IML) de Guarantã do Norte para os exames de necropsia. Após isso, será liberado para os procedimentos fúnebres. O local do sepultamento ainda não foi informado.

Por Só Notícias/Cleber Romero (fotos: assessoria)