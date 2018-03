/ / Copa do Comercio ACEG de Guarantã do Norte será disputada por 15 equipes no masculino e 4 no feminino

O inicio da competição estará acontecendo no próximo dia 13/03 (terça-feira), com o desfile de todas as equipes e logo após dois jogos, um feminino e outro masculino, momento antes das partidas estará acontecendo o sorteio para se saber as quatro equipes que estarão jogando, as equipes que comparecerem terá um ponto de bonificação e as que deixarem de participar da abertura, iniciara´ a competição com um ponto negativo na classificação. Os jogos serão todas as terças e quintas-feiras, no ginásio Bezerrão.