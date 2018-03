/ / Coordenador do curso de Administração da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte desenvolve projeto de incentivo à leitura e pesquisa

Com o intuito de estimular a comunidade acadêmica na busca pelo conhecimento e favorecer o contato com livros, o prof. Me. Helio Yassuo Hamamura, coordenador do curso de Administração da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte desenvolveu o Projeto de Incentivo à Leitura e Pesquisa com os acadêmicos do curso.





O coordenador foi em cada turma e lançou o desafio: Os líderes de turma receberam livros nas áreas de Empreendedorismo, Desenvolvimento Pessoal e Gestão e cada aluno que solicitar um livro, ficará com ele durante dez dias e, até o fim do semestre, todos poderão ter a oportunidade de fazer a leitura dos mesmos. No total, foram distribuídos trinta livros entre os acadêmicos do 1º, 3º, 5º e 7º semestres.





Segundo o prof. Helio, o projeto é importante para o desenvolvimento dos acadêmicos, pois estimula o hábito de leitura, o aperfeiçoamento da oralidade e escrita, o desenvolvimento pessoal e do raciocínio, além de aprofundar o conhecimento, colaborando com o processo de aprendizagem: “Tendo em vista que o curso de Administração da Faculdade de Ciências Sociais de Guarantã do Norte desenvolve habilidades e competências do futuro administrador, uma das preocupações da Coordenação é promover meios que possibilitem incentivar o potencial dos acadêmicos, o que culminou no desenvolvimento deste projeto”.





Ascom/FCSGN