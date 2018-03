/ / Contra clube que mais enfrentou na carreira, Patric espera manter a boa fase e ajudar o Atlético Mineiro a passar para quarta fase da Copa do Brasil

Até o momento, o lateral-direito Patric tem 437 partidas como profissional. O clube que ele mais enfrentou na carreira foi o Figueirense. Até então são 17 jogos com: nove vitórias, dois empates e seis derrotas.





Patric, que é catarinense, espera manter o bom retrospecto diante do Figueirense para o Atlético Mineiro avançar para a quarta fase da Copa do Brasil. No jogo de ida, no estádio Orlando Scarpelli, o Galo superou o rival por 1×0. Nesta quarta-feira, às 21h45, as equipes voltam a se encontrar no estádio Independência. “Conheço bem o Figueirense. Apesar da boa vantagem que conquistamos no primeiro jogo, precisamos estar atentos, pois o time deles tem qualidade, tocam bem a bola. Sempre que enfrentei eles foram duelos de muito contato físico. Dessa vez, jogaremos em casa e precisamos ter a mesma humildade do primeiro jogo. Estamos evoluindo com os treinamentos e iremos deixar o nosso melhor dentro de campo em busca do nosso objetivo”, declarou o camisa 29.





Desde que Thiago Larghi assumiu o comando técnico atleticano, Patric vem tendo uma sequência como titular. Ele só foi preservado na vitória do Galo ontem (domingo) contra o Tombense. Nessa série de partidas, Patric teve quatro vitórias, um empate e somente uma derrota. Vale ressaltar que nesses compromissos o Galo sofreu apenas dois gols. “Desde que retornei ao Atlético Mineiro tinha isso muito claro em mente, de ter uma sequência como titular, fazendo bons jogos e o time sofrendo poucos gols, afinal essa é a missão principal de um defensor. Estou tendo essa oportunidade e fico feliz que os resultados estão sendo bons. Quero estender por muito tempo essa sequência para continuar escrevendo uma bonita história com a camisa do Galo”, concluiu.

Foto: Divulgação/AV Assessoria de Imprensa

Assessor de Imprensa