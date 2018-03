/ / Concessionárias da Nascentes do Xingu entregam relatório anual de qualidade da água para os consumidores em MT e PA

Os indicadores de potabilidade da água distribuída à população nas 25 cidades atendidas pela Nascentes do Xingu em Mato Grosso e Pará, foram disponibilizados no Relatório Anual de Qualidade da Água. O material apresenta o resumo com os resultados de todas as análises da água referentes ao ano de 2017 e, será entregue junto com a fatura do mês para os consumidores dos serviços prestados pela empresa.





O relatório atende ao Decreto Federal nº 5.440, que determina a divulgação de informações ao consumidor sobre a qualidade distribuída para consumo humano. Foram analisados em todos os sistemas de abastecimento das cidades, a turbidez, pH, cor, cloro, coliformes totais, entre outros dados importantes. O documento atesta que a água tratada e distribuída atende integralmente aos parâmetros de potabilidade exigidos pelo Ministério da Saúde, por meio da Portaria 2.914/2011.





Para garantir que a água chegue com qualidade nas torneiras, a concessionária segue um rigoroso controle de qualidade desde os mananciais até os cavaletes dos imóveis. A potabilidade da água é averiguada por análises diárias que demonstram a confiabilidade do serviço prestado à população.





Conforme o gerente de operações da Nascentes do Xingu, Robson Cunha, além de cumprir a legislação brasileira, a divulgação do relatório também visa garantir a confiança e a credibilidade em todas as etapas dos trabalhos realizados pela empresa. “É muito importante que a população saiba exatamente as condições do produto que está chegando em seus imóveis e fique mais tranquila quanto à sua procedência”, pontuou. Ele ressalta ainda que o relatório reforça as informações que já são repassadas mensalmente na conta de água de cada consumidor.





Os dados sobre o Relatório Anual de Qualidade da Água podem ser consultados no site www.nascentesdoxingu.com.br . O documento está disponível na página inicial “Imprensa”, na aba Downloads. Além disso, a população também pode conferir os resultados nas Centrais de Atendimento das concessionárias.





Para mais informações sobre as ações desenvolvidas pelas concessionárias administradas pela Nascentes do Xingu, acesse www.nascentesdoxingu.com.br .











Assessoria de Comunicação Nascentes do Xingu