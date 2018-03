/ / Como as famílias estão driblando a crise para manter os filhos em boas escolas

Desde que as famílias começaram a sentir os efeitos da crise nas contas de casa, ficou mais difícil para os pais manterem seus filhos em escolas privadas . Segundo a Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep), as instituições particulares perderam entre 10% e 12% das matrículas em 2016, por causa, principalmente, das dificuldades econômicas. Os efeitos foram sentidos especialmente nas classes C e D, que tinham aumentado seu poder de compra antes da crise, e, agora têm de driblar o aperto no orçamento.