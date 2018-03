/ / Brasil cria 61.188 novos empregos com carteira assinada em fevereiro

O Brasil criou 61.188 novos postos de trabalho em fevereiro — o melhor resultado para o mês dos últimos três anos. As informações são da assessoria de imprensa do Ministério do Trabalho.

Foram 1.274.965 contratações e 1.213.777 demissões no mês passado, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado nesta sexta-feira (23).

Os números confirmam o resultado positivo de janeiro, quando foram criadas 77.822 novas vagas formais de trabalho — o melhor janeiro desde 2012.

“Esses resultados confirmam a recuperação econômica e a retomada dos empregos. As medidas adotadas pelo governo foram acertadas e estamos otimistas que esses números se repetirão ao longo do ano”, avalia o ministro interino do Trabalho, Helton Yomura, segundo a assessoria da pasta.

O setor que mais criou vagas foi o de serviços, com 65.920 novos postos formais em janeiro (crescimento de 0,39% sobre o mês anterior). Na sequência aparece a a Indústria de Transformação, com 17.363 novas vagas (0,24% a mais do que janeiro).

Já os setores de comércio, agropecuária e construção civil registraram queda no número de vagas com carteira assinada: -25.247, -3.738 e -3.607 postos, respectivamente.