/ / BR-163/MT totalmente liberada na madrugada desta quinta-feira (15/03)

Pista no trecho próximo à Itaúba foi refeita com a colocação de 1.500 toneladas de pedras

O tráfego foi totalmente liberado no km 933 da BR-163/MT, próximo à Itaúba, na madrugada desta quinta-feira (15/03). Desde então, os veículos circulam normalmente nos dois sentidos da rodovia, que não apresenta mais nenhuma restrição. As equipes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT realizaram o trabalho de recomposição da pista da rodovia, que havia cedido na noite de terça-feira (13/03) devido ao excesso de chuvas que atingiram a região.





As fortes chuvas da noite de terça-feira causaram problemas no bueiro existente no km 933, que não foi suficiente para drenar o volume de água, levando ao afundamento de parte da pista. A rodovia foi imediatamente interditada pela Polícia Rodoviária Federal, a pedido do DNIT, que enviou ao local equipes para avaliar os serviços a serem executados.





Para restabelecer o tráfego, foi necessário remover a parte do aterro que estava comprometida e refazer a plataforma da rodovia com a colocação de pedras. Foram transportadas e acomodadas no local cerca de 1.500 toneladas de pedras. Em seguida, foi aplicada a brita graduada e a camada de asfalto. Após a execução dos serviços, o DNIT liberou o tráfego na rodovia.

Por Priscila Soares

Assessora de Imprensa DNIT-MT