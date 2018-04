/ / Bombeiros capturam cobra venenosa de 1,8 metro em Alta Floresta

A serpente foi capturada pelo Corpo de Bombeiros na avenida do Aeroporto, no centro de Alta Floresta, ontem. De acordo com um sargento, a pico-de-jaca de aproximadamente 1,8 metro foi solta sem ferimentos, em uma área de reserva que tem a orientação do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Ainda de acordo com o militar, a área onde a cobra foi encontrada foi isolada e as pessoas que passavam pelo local foram orientadas a não se aproximarem já que a pico-de-jaca é peçonhenta.

O sargento explicou ainda que o veneno da serpente apresenta ação proteolítica (atividade inflamatória aguda), hemorrágica, coagulante e neurotóxica. "Os acidentes com a pico-de-jaca corresponde a cerca de 2% dos ofídicos no Brasil. É Importante tomar as devidas precauções ao se frequentar os ambientes naturais destes animais, mas ao se envolver em acidente, deve o paciente ficar tranquilo e ser conduzido imediatamente a um serviço público de saúde, onde será ministrado o soro antilaquético, único tratamento específico que possui efeito neutralizador do veneno e administrado somente por médico”.

Por Só Notícias/Cleber Romero (fotos: assessoria)