/ / Atlético mantém invencibilidade na abertura do returno e afunda novato

União-PR, que conta com o veterano Schwenck no elenco, segue lutando contra o rebaixamento.



Por Agência Futebol Interior

Curitiba, PR, 03 (AFI) - O segundo turno do Campeonato Paranaense começou para o Atlético da mesma forma que terminou o primeiro turno: sem derrota. Na tarde deste sábado, na abertura dor returno, o Furacão não deu chances para o novato União, de Francisco Beltrão, e venceu, por 1 a 0, em plena Arena da Baixada, em Curitiba.

Assim como no primeiro turno, o Furacão foi comandado pelo técnico Tiago Nunes e entrou em campo com um time recheado de jovens. Fernando Diniz e o restante dos titulares seguem treinando e pegarão firme para valer apenas nas competições nacionais.

Eliminado nos pênaltis na semifinal do primemiro turno, após empate sem gols contra o Rio Branco o tempo normal, o Atlético saltou para a liderança do Grupo B. O União é o lanterna e luta contra o rebaixamento. Neste segundo turno, as equipes se enfrentam entre si dentro do próprio grupo. Os dois primeiros de cada chave avançam para a semifinal.

O único gol da partida foi marcado pelo jovem João Pedro. Ele recebeu de Matheus dos Anjos e tocou a saída do goleiro. Sem forças para reagir, o time do interior amargou mais uma derrota.

Também pelo Grupo B, só que no domingo, às 16h, o Londrina receberá o Prudentópolis no estádio do Café, em Londrina, e o Rio Branco, que bateu na trave do título do primeiro turno, receberá o Toledo no estádio da Estradinha, em Paranaguá.

Já os jogos do Grupo A serão todos no domingo. Às 16h, dois duelos. O Cianorte recebe o Paraná no estádio Albino Turbay, em Cianorte. Já o Foz do Iguaçu duela com o Cascavel no estádio do CBC, em Foz do Iguaçu.

Pouco mais tarde, às 17h, o Coritiba iniciará a busca pelo título também do segundo turno diante do Maringá, no estádio Couto Pereira, em Curitiba.