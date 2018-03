/ / Atleta nascido em Peixoto de Azevedo conquista medalha na Inglaterra

Almir dos Santos Júnior, de 24 anos, conquistou a medalha de prata no salto triplo do Mundial Indoor de Birmingham, na Inglaterra. O mato-grossense revelação do atletismo brasileiro saltou 17,41m e entrou no hall de grandes nomes da prova no país. Ele ficou apenas dois centímetros atrás do americano Will Claye, atual vice-campeão olímpico, no último sábado.

“É um sonho sendo realizado e eu ainda não posso descrever a sensação que estou sentindo. É incrível. Só quero agradecer cada um que faz parte disso, toda minha equipe, meu clube que sempre me deu todo o apoio, minha família, o mentor maior de tudo isso com quem divido essa glória, meu treinador Arataca. A torcida de cada um”, disse Júnior, através da sua rede social.

O vice-campeão Mundial Indoor é natural de Peixoto de Azevedo (197 quilômetros de Sinop). No mês passado, venceu o Meeting, na França, e consolidou a liderança no ranking mundial. Ele também conquistou a melhor marca da carreira após saltar 17m37cm. Ele mora em Porto Alegre (RS) e treina há sete anos, no clube Sociedade de Ginástica de Porto Alegre (Sogipa).

Por Só Notícias/Cleber Romero (foto: assessoria)