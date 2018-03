/ / Arqueólogos acham moedas de 1859 durante obras de revitalização de praças em Cuiabá

O pesquisador João Carlos Ferreira, explicou que as descobertas ajudam os moradores a saberem as histórias da cidade.

Pedras de quartzo branco também foram encontrados no chão da escadaria do Casarão do Beco Alto, no centro da capital. O achado revela que o calçamento era usado no século XVIII. Um ladrilho hidráulico usado no século XX também foi encontrado.