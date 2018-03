/ / Arena Pantanal será sede da 13ª Caravana da Transformação

Evelyn Ribeiro | Gcom-MT

A 13ª edição da Caravana da Transformação será realizada na Arena Pantanal, em Cuiabá, de 16 de abril​​​​​​​​​​​​​​​​​​ a 10 de maio. Promovida pelo Governo do Estado, a Caravana oferta consultas, exames, cirurgias de catarata, pterígio e yag laser, além de serviços de cidadania.

Para atender o público da capital, de Várzea Grande e outros 11 municípios do Vale do Rio Cuiabá, a Arena multiuso está sendo sinalizada e preparada com instalações de tendas e contêineres na área externa, assim como as seis unidades de atendimentos móveis, onde são realizados os procedimentos oftalmológicos e o acolhimento dos pacientes e acompanhantes.

A estrutura é de sete mil metros quadrados para o atendimento de saude. Na área interna da Arena, apenas as salas dos camarotes serão utilizadas para os atendimentos de cidadania que será das 8h às 16h, com a confecção de documentos de identificação, CPF, certidão de nascimento, carteira do idoso, declarações de hipossuficiência, orientações e cadastro do Bolsa Família e CadÚnico, carteira de reservista, alistamento militar, mutirão fiscal, regularização e orientações gerais, cursos e exposições.

Vale do Rio Cuiabá

Poderão utilizar estes serviços tanto a população cuiabana, como os pacientes ou moradores que vierem das cidades beneficiadas nesta edição - Acorizal, Barão de Melgaço, Chapada dos Guimarães, Jangada, Nova Brasilândia, Nossa Senhora do Livramento, Planalto da Serra, Poconé, Santo Antônio do Leverger, Rosário Oeste, Nobres e Várzea Grande.

O governador Pedro Taques ressalta o alcance social da Caravana e reforça a importância de ações de curto prazo para atender a população. “Nós sabemos que precisamos de medidas estruturantes, mas elas levam mais tempo, como a construção do novo Hospital e Pronto Socorro. Enquanto isso, precisamos de ações imediatas para aqueles que não podem mais esperar. Já fizemos quase 50 mil cirurgias oftalmológicas. Pessoas estavam cegas, e agora voltaram a enxergar. Não conseguiríamos atender esse número todo se não fosse nesse formato de mutirão”.

Em 25 dias de Caravana, a previsão é de sejam feitas em torno de 20 mil consultas e 15 mil cirurgias, com atendimento de 700 a 800 pacientes por dia. A equipe médica é formada por 16 cirurgiões, três anestesistas e um oftalmologista responsável pelo acompanhamento pós-operatório de 24h, sete dias e 30 dias, no Complexo da Arena Pantanal.

“É importante ressaltarmos que se tratam de atendimentos fornecidos pelo Estado, sem nenhum custo, e que este era um anseio antigo da população de Cuiabá, já que muitos aguardam há anos na fila de espera para fazer a cirurgia ou uma simples consulta“, afirmou o secretário de Estado do Gabinete de Governo e coordenador-geral da Caravana, José Arlindo de Oliveira.

Nas 12 edições anteriores, a Caravana registrou 69.778 consultas e 47.142 cirurgias de catarata, pterígio e yag laser. Os serviços de cidadania somam 297.826 atendimentos. Já sediaram o projeto os municípios de Barra do Bugres, Peixoto de Azevedo, Canarana, Jaciara, São José dos Quatro Marcos, Porto Alegre do Norte, Alta Floresta, Barra do Garças, Juína, Tangará da Serra, Rondonópolis, Cáceres.

Regulação

Para receber o encaminhamento de atendimento oftalmológico na Caravana, o paciente deve ter idade acima de 55 anos e procurar a Secretaria Municipal de Saúde para fazer a regulação. É necessário apresentar documento de identificação, comprovante de residência e o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS). A regulação pode ser feita a partir desta segunda-feira (19) e termina no dia 12 de Abril.

Voluntários

Assim como nas demais edições, a Defesa Civil vai preparar voluntários para auxiliar no acolhimento dos pacientes e credenciamento na entrada do evento. Para isso, será ministrado um curso com orientações sobre primeiros socorros, ações de combate a princípio de incêndio e voluntariado. O curso terá duração de 12 horas/aula e ao encerrar as aulas, os voluntários recebem um certificado.

Para participar é necessário ter a partir de 14 anos (autorização dos pais) e apresentar documento de identidade, no Ginásio Aecim Tocantins. As aulas serão ministradas aos sábados das 14h às 18h e aos domingos das 8h às 12h e das 14h às 18h. A data do curso será divulgada nos próximos dias.